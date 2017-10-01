VODAFONE PARK'TA TARİHİ AN
Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş filelerini havalandırınca statta eşine az rastlanır sahneler yaşandı.
OLCAY DENGELEDİ
Trabzonspor çok geçmeden beraberliği sağladı. Abdülkadir'in pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan, uzak köşeye yerden gönderdi ve Fabri'yi mağlup etti. Bordo Mavililer, Olcay Şahan ile skoru eşitledi.
TARİHİ AN!
Beşiktaşlı taraftarların karşılaşma öncesinde alkışladığı Olcay Şahan, eski takımına gol attıktan sonra sevinmedi. Golü attıktan sonra Beşiktaş tribünlerini selamlayan Olcay, Siyah Beyazlı takımın taraftarlarından alkışla karşılık aldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:16
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
VODAFONE PARK'TA TARİHİ AN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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