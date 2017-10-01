 VODAFONE PARK'TA TARİHİ AN – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    VODAFONE PARK'TA TARİHİ AN

    VODAFONE PARK'TA TARİHİ AN

    , Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta filelerini havalandırınca statta eşine az rastlanır sahneler yaşandı.

    Süper Lig'in 7. haftasında ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında Talisca'nın şık golüyle 13. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

    OLCAY DENGELEDİ
    Trabzonspor çok geçmeden beraberliği sağladı. Abdülkadir'in pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan , uzak köşeye yerden gönderdi ve Fabri'yi mağlup etti. Bordo Mavililer, Olcay Şahan ile skoru eşitledi.

    TARİHİ AN!
    Beşiktaşlı taraftarların karşılaşma öncesinde alkışladığı Olcay Şahan, eski takımına gol attıktan sonra sevinmedi. Golü attıktan sonra Beşiktaş tribünlerini selamlayan Olcay, Siyah Beyazlı takımın taraftarlarından alkışla karşılık aldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:16
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