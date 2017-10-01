 U-14’LER 2-0 GALİP – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    U-14’LER 2-0 GALİP

    U-14’LER 2-0 GALİP
    BEŞİKTAŞ U-14 Akademi Takımı G.Saray'ı 2-0 mağlup etti. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan maçın ikinci yarısında Beşiktaş, Emirhan İlkhan ve Emirhan Kişeçüklü'nün golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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