TOROĞLU'NDAN AYDINUS'A SERT ELEŞTİRİ

A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, ilk yarısı 1-1 biten Beşiktaş Trabzonspor maçının 45 dakikasını yorumladı.



İşte o değerlendirmeler



SOSA İÇİN KOLAY DEĞİL

Sosa için kolay değil. Beşiktaş onun iyi ve keyifli oynadığı bir yerdi. Bence taraftarla arasında sorun olmaması gerekir. Futbolcular profesyonel. Terbiyesizlik yapmadıkları sürece böyle tepkiler gösterilmemeli.

GÜNEŞ ONLARI KAPIŞTIRIYOR

Negredo büyük iddialarla alındı, oynatıp, bakacaksın. Tek yapamadığın zaman, çift forvete döneceksin bazen.Eğer Negredo'yu da tutturursanız çift santrfor. Artık ikinci santrfor ihtiyacı var. Negredo'nun her an hazır olması lazım. Şenol Güneş onları kapıştırıyor ve iyi de oluyor.



MEDEL EL BOMBASI GİBİ

Medel el bombası gibi, her an infilak etmeye yakın. Hakem Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım kadar olmasa da Bülent Yıldırım'ın yarısı kadar eyyam yaparak yönetti maçı. Pepe'nin topu elle kesip sarı kart görmemesi eyyamın kralıydı. Net elle oynuyor, sarı kart olmalı. Fırat Aydınus, aynı maç içinde aynı pozisyonlara farklı kararlar veriyor. Hop bidi, hop bidi yapıyor! Maçtan sonra hop bidi, hop bidiyi açıklayacağım.