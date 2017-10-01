 TOROĞLU'NDAN AYDINUS'A SERT ELEŞTİRİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    TOROĞLU'NDAN AYDINUS'A SERT ELEŞTİRİ

    TOROĞLU'NDAN AYDINUS'A SERT ELEŞTİRİ

    , - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı , ilk yarısı 1-1 biten maçının 45 dakikasını yorumladı.

    İşte o değerlendirmeler

    SOSA İÇİN KOLAY DEĞİL
    Sosa için kolay değil. Beşiktaş onun iyi ve keyifli oynadığı bir yerdi. Bence taraftarla arasında sorun olmaması gerekir. Futbolcular profesyonel. Terbiyesizlik yapmadıkları sürece böyle tepkiler gösterilmemeli.

    GÜNEŞ ONLARI KAPIŞTIRIYOR
    Negredo büyük iddialarla alındı, oynatıp, bakacaksın. Tek yapamadığın zaman, çift forvete döneceksin bazen.Eğer Negredo'yu da tutturursanız çift santrfor. Artık ikinci santrfor ihtiyacı var. Negredo'nun her an hazır olması lazım. Şenol Güneş onları kapıştırıyor ve iyi de oluyor.

    MEDEL EL BOMBASI GİBİ
    Medel el bombası gibi, her an infilak etmeye yakın. Hakem Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım kadar olmasa da Bülent Yıldırım'ın yarısı kadar eyyam yaparak yönetti maçı. Pepe'nin topu elle kesip sarı kart görmemesi eyyamın kralıydı. Net elle oynuyor, sarı kart olmalı. Fırat Aydınus, aynı maç içinde aynı pozisyonlara farklı kararlar veriyor. Hop bidi, hop bidi yapıyor! Maçtan sonra hop bidi, hop bidiyi açıklayacağım.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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