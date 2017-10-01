 Töre'den geri dönüş mesajı – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Töre'den geri dönüş mesajı

    Töre'den geri dönüş mesajı
    BEŞİKTAŞ'ta sezon başı hazırlıklarında sakatlanan Gökhan Töre'den sevindirici haber geldi. Siyah beyazlı oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmış ve bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Töre, sosyal medya hesabından antrenman formasının fotoğrafını paylaşarak "Antrenmana hazır" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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