ŞEREF ÇİÇEK'TEN TRABZON'A ÖVGÜ
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek, Trabzonspor mücadelesinin ardından basın toplantısında konuştu. Çiçek, “Bol pozisyonlu karşılaşmada 2 takım da 1 puanı hak etti” dedi.
Şeref Çiçek, basın toplantısında soru kabul etmedi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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