 ŞEREF ÇİÇEK'TEN TRABZON'A ÖVGÜ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ŞEREF ÇİÇEK'TEN TRABZON'A ÖVGÜ

    ŞEREF ÇİÇEK'TEN TRABZON'A ÖVGÜ

    Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek, Trabzonspor mücadelesinin ardından basın toplantısında konuştu. Çiçek, “Bol pozisyonlu karşılaşmada 2 takım da 1 puanı hak etti” dedi.

    Şenol Güneş'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Şeref Çiçek, 2-2 biten Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Seyredenler açısından iyi bir gece olduğunu söyleyen Çiçek, "4 gol ve pek çok gol pozisyonu vardı. Bizim açımızdan bu maçta puan kaybetmek iyi olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir maç yaşadık ancak ligde istediğimiz sonucu alamadık. Trabzonspor da çok iyi oynadı. 2-1 öne geçtiğimizde Lens'in pozisyonu kırılma anı oldu. 3-1 olabilirdi mücadele. Oyunu galipken tutabilsek kazanabilirdik. Bugün iki takımın da 1'er puanı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

    Şeref Çiçek, basın toplantısında soru kabul etmedi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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