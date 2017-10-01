RYAN BABEL FORMDA

BEŞİKTAŞ'ta etkili performans sergileyen Babel, bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan ilk maçta da gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu F.Bahçe karşılaşmasında yine takımın tek golünü kaydetti. Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda sarı-lacivertlilere karşı gol atan ilk oyuncu olan Babel, Leipzig karşılaşmasını da boş geçmedi ve ilk golü atan oyuncu oldu. Babel, bu performansıyla Hollanda Milli Takımı'na yeniden çağrıldı.