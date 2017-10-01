 RYAN BABEL FORMDA – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    RYAN BABEL FORMDA

    RYAN BABEL FORMDA
    BEŞİKTAŞ'ta etkili performans sergileyen Babel, bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan ilk maçta da gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu F.Bahçe karşılaşmasında yine takımın tek golünü kaydetti. Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda sarı-lacivertlilere karşı gol atan ilk oyuncu olan Babel, Leipzig karşılaşmasını da boş geçmedi ve ilk golü atan oyuncu oldu. Babel, bu performansıyla Hollanda Milli Takımı'na yeniden çağrıldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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