 OLCAY ŞAHAN: YAKIŞMAZDI – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    OLCAY ŞAHAN: YAKIŞMAZDI

    OLCAY ŞAHAN: YAKIŞMAZDI

    Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan, Beşiktaş karşısında gol attıktan gol sevinci yaşamaması ile ilgili olarak, “Bugünlere geldiysem, milli takıma gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Türkiye'de ilk kapısı açılan Beşiktaş'ın kapısı oldu. Taraftarlara çıkıp sevinmek karakterime yakışmazdı” dedi.

    Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade eden Olcay Şahan, "Derbiye yakışan çok güzel bir maçtı. Maalesef 1 puan aldık. Türkiye'nin en zor deplasmanından 1 puan alıyorsan onu kabul edeceksin. Benim için çok özel bir maçtı, bu kulüpte 5 sene oynadım. Tepkiler çok güzeldi. Beşiktaş camiasında bir şeyleri başardığımı göstermişim. Bugün buraya gelip taraftar tarafından pozitif bir şey yaşamak her futbolcunun başına gelmez. Allah razı olsun onlardan" şeklinde konuştu.

    "Taraftara karşı sevinmek karakterime yakışmazdı"
    Beşiktaş, karşısında durumu 1-1'e getiren golü kaydeden Olcay, maçtan önce gol atarsa sevinmeyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Maçtan önce gol atarsam sevinmeyeceğimi düşünmüştüm. Türkiye'de 38. golüm, bunun yarısını İnönü'de, Vodafone Park'ta attım. İçime doğmuştu gol atacağım. Kafamda vardı sevinmeyeceğim. Bugünlere geldiysem, milli takıma gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Türkiye'de ilk kapısı açılan Beşiktaş'ın kapısı oldu. Taraftarlara çıkıp sevinmek karakterime yakışmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

    "Fırat Aydınus'un oyuna fazla etkisi yoktu"
    Hakem Fırat Aydınus'un mücadeleye fazla etki etmediğini aktaran Şahan, "Fırat Aydınus'un oyunda fazla etkisi yoktu. Zaten hocalara tepkiler dışarıdan olduğu için her geçen gün daha baskı altına geliyor. Bazı konuları ülke olarak aşmamız lazım. Yoksa Türkiye liginin kalitesi yükselmeyecek. Çok iyi futbolcular geliyor Türkiye'ye. Canımız sıkıldığı için başka sorunlar arıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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