OLCAY ŞAHAN: YAKIŞMAZDI
Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan, Beşiktaş karşısında gol attıktan gol sevinci yaşamaması ile ilgili olarak, “Bugünlere geldiysem, milli takıma gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Türkiye'de ilk kapısı açılan Beşiktaş'ın kapısı oldu. Taraftarlara çıkıp sevinmek karakterime yakışmazdı” dedi.
"Taraftara karşı sevinmek karakterime yakışmazdı"
Beşiktaş, karşısında durumu 1-1'e getiren golü kaydeden Olcay, maçtan önce gol atarsa sevinmeyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Maçtan önce gol atarsam sevinmeyeceğimi düşünmüştüm. Türkiye'de 38. golüm, bunun yarısını İnönü'de, Vodafone Park'ta attım. İçime doğmuştu gol atacağım. Kafamda vardı sevinmeyeceğim. Bugünlere geldiysem, milli takıma gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Türkiye'de ilk kapısı açılan Beşiktaş'ın kapısı oldu. Taraftarlara çıkıp sevinmek karakterime yakışmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
"Fırat Aydınus'un oyuna fazla etkisi yoktu"
Hakem Fırat Aydınus'un mücadeleye fazla etki etmediğini aktaran Şahan, "Fırat Aydınus'un oyunda fazla etkisi yoktu. Zaten hocalara tepkiler dışarıdan olduğu için her geçen gün daha baskı altına geliyor. Bazı konuları ülke olarak aşmamız lazım. Yoksa Türkiye liginin kalitesi yükselmeyecek. Çok iyi futbolcular geliyor Türkiye'ye. Canımız sıkıldığı için başka sorunlar arıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
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Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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