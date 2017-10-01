 OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ

    OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ

    Milli yıldız, “Avrupa’ya gitme hedefim olsa da soru işareti yaratabilecek ihtimallerle ilgilenmiyorum. Emin olmadan asla hareket etmem” dedi

    kaptanı Oğuzhan Özyakup, Avrupa'ya gitme hedefinden vazgeçmiyor. Socrates dergisine röportaj veren siyah-beyazlı futbolcu, uygun teklifin gelmesi halinde kariyerine yurt dışında devam edebileceği mesajını verdi. Kariyer planlarıyla ilgili konuşan Oğuzhan, "Avrupa'ya gitme hedefim olsa da kafamda soru işareti yaratabilecek ihtimallerle ilgilenmiyorum. Emin olmak istiyorum, kararsız kalmak istemiyorum. Keşke demek istemiyorum, emin olduğumda o adımı atabilirim" dedi.

    TECRÜBE KAZANDIK
    ŞENOL Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından büyük bir özgüven kazandığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, Güneş ile takım için yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Oğuzhan, Pepe ve Negredo gibi isimlerle tecrübe anlamında da önemli ölçüde geliştiklerini ifade etti.

    KİTAP YAZARSAM...
    OĞUZHAN, A Milli Takım'ın, Ukrayna ve Hırvatistan ile oynadığı maçların kadrosuna sonradan dahil edilmesiyle ilgili, "Bir gün kitap yazarsam o 12 günlük süreci kesinlikle anlatacağım" değerlendirmesini yaptı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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