OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ
Milli yıldız, “Avrupa’ya gitme hedefim olsa da soru işareti yaratabilecek ihtimallerle ilgilenmiyorum. Emin olmadan asla hareket etmem” dedi
TECRÜBE KAZANDIK
ŞENOL Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından büyük bir özgüven kazandığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, Güneş ile takım için yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Oğuzhan, Pepe ve Negredo gibi isimlerle tecrübe anlamında da önemli ölçüde geliştiklerini ifade etti.
KİTAP YAZARSAM...
OĞUZHAN, A Milli Takım'ın, Ukrayna ve Hırvatistan ile oynadığı maçların kadrosuna sonradan dahil edilmesiyle ilgili, "Bir gün kitap yazarsam o 12 günlük süreci kesinlikle anlatacağım" değerlendirmesini yaptı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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