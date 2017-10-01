 Mükemmel hoca! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Mükemmel hoca!

    Mükemmel hoca!

    ,Şenol Güneş için 'Onunla birlikte son bir yılda gerek hayat gerekse futbol olarak çok şey öğrendim' dedi.

    BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Adriano, teknik direktör Şenol Güneş için övgü dolu ifadeler kullandı. Sevilla ve Barcelona gibi İspanya'nın iddialı takımlarında forma giydikten sonra 'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, "Son bir yılda gerek hayat gerekse futbol anlamında birçok şey öğrendim. Güneş hocanın bu noktada çok katkısı var. Özellikle sorumluluk almayı öğrenme kısmında. Şenol Hoca, mükemmel bir antrenör" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta yeniden özgüven kazandığını belirten , kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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