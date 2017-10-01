LENS TRABZONSPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Jeremain Lens, Süper Lig kariyerindeki toplam 5 golünün 2'sini Trabzonspor'a karşı kaydetti.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.
Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı Talsica ve Olcay Şahan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah-beyazlılar 58. dakikada Jeremain Lens'in golüyle yeniden öne geçti.
JEREMAİN LENS'TEN HARİKA GOL!
Quaresma'nın kart cezası nedneiyle karşılaşmaya 11'de başlayan Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş yapan Lens, kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etmeyi başardı.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla da Trabzonspor'a gol atan Jeremain Lens, Süper Lig kariyerindeki toplam 5 golünün 2'sini Trabzonspor'a karşı kaydetmiş oldu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:07
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
LENS TRABZONSPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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