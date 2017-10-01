 LENS TRABZONSPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    LENS TRABZONSPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ

    LENS TRABZONSPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ

    , Beşiktaş formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Jeremain Lens, Süper Lig kariyerindeki toplam 5 golünün 2'sini Trabzonspor'a karşı kaydetti.

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.

    Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı Talsica ve Olcay Şahan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah-beyazlılar 58. dakikada 'in golüyle yeniden öne geçti.

    JEREMAİN LENS'TEN HARİKA GOL!
    Quaresma'nın kart cezası nedneiyle karşılaşmaya 11'de başlayan Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

    Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş yapan Lens, kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etmeyi başardı.

    Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla da Trabzonspor'a gol atan Jeremain Lens, Süper Lig kariyerindeki toplam 5 golünün 2'sini Trabzonspor'a karşı kaydetmiş oldu.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:07
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