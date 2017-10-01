İŞTE MAÇIN KIRILMA ANI
Beşiktaş'la Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta takımlarının 2. gollerini atan Lens ve Rodallega, maçın kırılma anlarında ayaklarına gelen galibiyet golü fırsatını acemice harcadılar.
Takımlarının ikinci gollerini atan iki yıldız, attıkları gollerden çok kaçırdıkları ile damga vurdular.
(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
LENS KAÇIRDI, DÖNEN TOP GOL OLDU!
Maçın önemli kırılma anı 78. dakikada yaşandı. 58'de takımını 2-1 öne geçiren golü atan Jeremain Lens, orta sahada Hubocan'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Onur Kıvrak'la karşı karşıya kaldı. Hollandalı yıldız aşırtma vuruş denemesi başarısız olunca Beşiktaş skoru 3-1'e getirip maçı koparma fırsatını tepmiş oldu.
Bu pozisyonun devamında ise Trabzonspor kontra atağında Joao Pereira'nın ortasında Rodallega kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.
(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
90+3'TE RODALLEGA ZOR OLANI BAŞARDI!
Dev maçta 2 kez öne geçen Beşiktaş, son bölümde Trabzonspor baskısı karşısında sahadan 3-2 yenik ayrılmanın eşiğine geldi. Tıpkı Lens gibi takımının ikinci golünü atan Rodallega, uzatma dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.
Rodallega'nın topu sol ayağına çektikten sonra çektiği şut kalenin çok üstünden auta çıktı.
Geçen sezonki 4-3'lük derbiden sonra Vodafone Park'ta 2-2 biten düello da, son düdük çalana kadar bu pozisyonlarla izleyenlere büyük keyif ve heyecan yaşatarak unutulmazlar arasındaki yerini aldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:12
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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