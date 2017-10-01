İŞTE MAÇIN KIRILMA ANI

Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin kader isimleri Beşiktaşlı Jeremain Lens ile Trabzonsporlu Hugo Rodallega oldu.Takımlarının ikinci gollerini atan iki yıldız, attıkları gollerden çok kaçırdıkları ile damga vurdular.(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)Maçın önemli kırılma anı 78. dakikada yaşandı. 58'de takımını 2-1 öne geçiren golü atan Jeremain Lens, orta sahada Hubocan'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Onur Kıvrak'la karşı karşıya kaldı. Hollandalı yıldız aşırtma vuruş denemesi başarısız olunca Beşiktaş skoru 3-1'e getirip maçı koparma fırsatını tepmiş oldu.Bu pozisyonun devamında ise Trabzonspor kontra atağında Joao Pereira'nın ortasında Rodallega kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)Dev maçta 2 kez öne geçen Beşiktaş, son bölümde Trabzonspor baskısı karşısında sahadan 3-2 yenik ayrılmanın eşiğine geldi. Tıpkı Lens gibi takımının ikinci golünü atan Rodallega, uzatma dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.Rodallega'nın topu sol ayağına çektikten sonra çektiği şut kalenin çok üstünden auta çıktı.Geçen sezonki 4-3'lük derbiden sonra Vodafone Park'ta 2-2 biten düello da, son düdük çalana kadar bu pozisyonlarla izleyenlere büyük keyif ve heyecan yaşatarak unutulmazlar arasındaki yerini aldı.