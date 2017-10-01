EN KORKUTUCU 11 STATTAN BİRİ

İSPANYOL AS gazetesi, Vodafone Park'ı dünyanın en 'korkutucu' 11 stadyumu arasında gösterdi. AS 'ta yer alan haberde statlarla ilgili bir video yayınlanırken haberinde içeriğinde ise Boca Juniors'un stadı La Bombonera ve Vodafone Park'tan söz edildi. La Bombonera için 'rakipler için gerçek cehennem olabilir' ifadeleri kullanılırken Vodafone Park için ise "Werner bile, Beşiktaş taraftarlarının gürültüsüne katlanamadı" sözleri yer aldı.