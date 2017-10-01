DEV KAPIŞMA

Avrupa Kartal’ı, evinde Karadeniz Fırtınası’nı ağırlıyor. Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Mücadele saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.



ÜÇ AS OYUNCU CEZALI

BEŞİKTAŞ'ta , F.Bahçe karşısında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan, cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak. Derbi maçta Quaresma, ilk yarıda kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, Hutchinson da ikinci yarıda aynı şekilde cezalandırılarak oyun dışı kalmıştı. Kaptan Oğuzhan Özyakup ise maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Bu isimlerin yerine Medel, Tolgay ve Lens'in şans bulması bekleniyor.



ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

TEKNİK direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.



SAĞ BEK BİLMECESİ

BEŞİKTAŞ'ta kırmızı kart cezaları ve Adriano ile Gökhan Gönül'ün durumlarının belirsizliği nedeniyle zorunlu değişikliğe gidilecek. F.Bahçe ve Leipzig maçlarında sağ bekte görev yapan Medel'in, bu kez Atiba'nın yokluğunda sağ bekte oynayabileceği belirtildi. Bu arada Gökhan Gönül'ün beklenenden önce takıma katılması teknik heyetin yüzünü güldürürken; Şenol Güneş'in bu akşam hazır olursa Gökhan Gönül'ü, olmazsa Medel ya da Necip'i defansın sağında görevlendirmesi bekleniyor.



TOSIC SINIRDA

SİYAH-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi Tosic sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde Antalya, Kasımpaşa ve F.Bahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Tosic, bugün aynı durumla karşılaşırsa 8. haftadaki G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Tosic, Karabük maçında da çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.



DEVLER LİGİ MORAL OLDU

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz hafta sonunda aldığı Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta taraftarların büyük desteğiyle rakibini yenerek hem Avrupa'da üst üste iki galibiyet aldı hem de Trabzonspor karşılaşması öncesi moral buldu.



EVİNDE KAYBETMİYOR

KARA Kartal, iç saha maçlarında şu ana dek başarılı performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar evinde yaptığı son 30 lig maçında yenilgi görmedi. Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı.



İSTANBUL'DA FARK ARTTI

BEŞİKTAŞ, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah- beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı.



125

BEŞİKTAŞ ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya gelecek.

44 yıllık rekabette, geride kalan 124 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 169 golüne, bordomavililer 133 golle karşılık verdi.



35

İKİ kulüp arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 88 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 124 gole, Trabzonspor 95 golle karşılık verdi.



1

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 11 randevuda siyah- beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

