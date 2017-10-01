 Çin Milli Günü kutlaması – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Çin Milli Günü kutlaması

    Çin Milli Günü kutlaması
    , Trabzonspor maçı öncesinde Çin Milli Günü'nü kutlayacak. Sezon öncesinde Çin'de giderek bir hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli gününün kutlanacağı bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların kutlama için çektikleri videoların maç öncesinde statta gösterileceği kaydedildi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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