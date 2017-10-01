ÇEBİ'DEN NEGREDO YORUMU
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında 3 oyuncunun gördüğü kırmızı kartlarla ilgili olarak, "Bugün bir gerçek ortaya çıktı ki görmüş olduğumuz kırmızı kartların bedelini ödedik. İkinci kez bedelini ödemiş olduk. Kırmızı kartlı çocuklarımızın bugün sahada olmamasının handikaplarını yaşadık" dedi.
"Rakiplerimizin de zor maçları var"
Rakiplerinin de zor maçlar oynayacağını aktaran Ahmet Nur Çebi, "Önemi yok. Rakiplerimizin de çok zor maçları var. Görüyorsunuz ki diğer takımlar da çok güçlü. Hiç kimse kolay lokma değil. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Hepsi emek veriyorlar. Çok şey değişecektir. Bu bizim için de diğer takımlar için de geçerli" açıklamasını yaptı.
"Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"
Taraftarı mutlu edince kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Çebi, "Herkes mutlu oluyorsa biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz ama sonuçlar önemli. Mühim olan buradan çıkıp daha yüksek noktalara gidebilmek. Bugün iyi top oynuyorsunuz yarın kötü top oynuyorsunuz. Maalesef futbolda bunlar var. Bugün aldığımız keyfi yarın sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Futbolu böyle görmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.
"Pozitif olarak görüyorum"
Mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınan Negredo'nun oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki hakkında açıklamalarda bulunan Çebi, şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan hareket hoş değil. Nedeni ve gerekçesine baktığımızda pozitif olarak görüyorum. Oynamak istediklerinden kaynakladığını çok açık görüyoruz."
"Milli takım bizim baş tacımız"
Çebi, siyah-beyazlı takımdan milli takım kadrosuna çağrılan 9 oyuncuyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:
"Bu Beşiktaş'a gurur verici bir şeydir. İnşallah çocuklarımız orada başarılı olurlar. Milli takım bizim baş tacımız. Umarız ki orada çok büyük katkı verirler."
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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