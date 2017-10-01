BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA!
Beşiktaş'ta Talisca ve Caner Erkin'in soyunma odasında kavga ettikleri öne sürüldü.
KAVGA İDDİASI
Beyaz Futbol'da gündeme gelen iddiaya göre, Caner Talisca'ya küfür etti. Talisca ise Caner'e fiziksel saldırıda bulundu.
CANER YALANLADI
A Spor'a konuşan Caner Erkin ise, 'Talisca ile kavga ettiğim haberleri gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Beşiktaş söylentiler sonrası resmi bir açıklama yaptı.
İşte o ifadeler:
Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.
Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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