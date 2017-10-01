 BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    'TAN RESMİ AÇIKLAMA!

    BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA!

    'ta ve 'in soyunma odasında kavga ettikleri öne sürüldü.

    , Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ta maç sonunda ile 'in soyunma odasında birbirlerine girdiği iddia edildi.

    KAVGA İDDİASI
    Beyaz Futbol'da gündeme gelen iddiaya göre, Caner Talisca'ya küfür etti. Talisca ise Caner'e fiziksel saldırıda bulundu.

    CANER YALANLADI
    A Spor'a konuşan Caner Erkin ise, 'Talisca ile kavga ettiğim haberleri gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
    Beşiktaş söylentiler sonrası resmi bir açıklama yaptı.

    İşte o ifadeler:
    Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.

    Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.

    Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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