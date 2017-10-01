 BEŞİKTAŞ'TA ŞOK İDDİA – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    'TA ŞOK İDDİA

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">BEŞİKTAŞ</a>'TA ŞOK İDDİA

    'ta ve 'in soyunma odasında kavga ettikleri öne sürüldü.

    , Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 'ta maç sonunda ile 'in soyunma odasında birbirlerine girdiği iddia edildi.

    KAVGA İDDİASI
    Beyaz Futbol'da gündeme gelen iddiaya göre, Caner 'ya küfür etti. Talisca ise Caner'e fiziksel saldırıda bulundu.

    CANER YALANLADI
    A Spor'a konuşan ise, 'Talisca ile kavga ettiğim haberleri gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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