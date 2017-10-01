BEŞİKTAŞ'TA ŞOK İDDİA
Beşiktaş'ta Talisca ve Caner Erkin'in soyunma odasında kavga ettikleri öne sürüldü.
KAVGA İDDİASI
Beyaz Futbol'da gündeme gelen iddiaya göre, Caner Talisca'ya küfür etti. Talisca ise Caner'e fiziksel saldırıda bulundu.
CANER YALANLADI
A Spor'a konuşan Caner Erkin ise, 'Talisca ile kavga ettiğim haberleri gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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