Beşiktaş'ın rakipleri kaybetmedi
Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig haftayı galibiyetle kapattı. Porto ise beraberlikle yetindi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig kazanırken, Porto berabere kaldı.
Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Köln'ü 30'da Kolstermann ve 80'de Poulsen'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Köln'ün tek golü Osako'dan geldi.
Beşiktaş'ın bir diğer rakibi Porto ise, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BRAGA 6 ATTI
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Sporting Braga, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Estoril'i 6-0 mağlup ederken, İstanbul ekibinin bir diğer rakibi Hoffenheim, Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Freiburg'a 3-2 mağlup oldu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:45
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
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Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
Beşiktaş'ın rakipleri kaybetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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