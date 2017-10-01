 Beşiktaş'ın rakipleri kaybetmedi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    'ın rakipleri kaybetmedi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın rakipleri kaybetmedi

    'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig haftayı galibiyetle kapattı. Porto ise beraberlikle yetindi.

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig kazanırken, Porto berabere kaldı.

    Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Köln'ü 30'da Kolstermann ve 80'de Poulsen'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Köln'ün tek golü Osako'dan geldi.

    'ın bir diğer rakibi Porto ise, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BRAGA 6 ATTI
    Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Sporting Braga, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Estoril'i 6-0 mağlup ederken, İstanbul ekibinin bir diğer rakibi Hoffenheim, Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Freiburg'a 3-2 mağlup oldu.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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