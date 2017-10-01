Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig kazanırken, Porto berabere kaldı.



Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Köln'ü 30'da Kolstermann ve 80'de Poulsen'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Köln'ün tek golü Osako'dan geldi.



Beşiktaş'ın bir diğer rakibi Porto ise, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BRAGA 6 ATTI

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Sporting Braga, Portekiz Ligi 8'inci hafta maçında Estoril'i 6-0 mağlup ederken, İstanbul ekibinin bir diğer rakibi Hoffenheim, Almanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Freiburg'a 3-2 mağlup oldu.