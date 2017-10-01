BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN 11'İ BELLİ OLDU
Avrupa Kartal’ı, evinde Karadeniz Fırtınası’nı ağırlıyor. Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. İki ekibin ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Mücadele saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE
Teknik direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.
TOSIC SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi Tosic sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde Antalya, Kasımpaşa ve F.Bahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Tosic, bugün aynı durumla karşılaşırsa 8. haftadaki G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Tosic, Karabük maçında da çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Kara Kartal, iç saha maçlarında şu ana dek başarılı performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar evinde yaptığı son 30 lig maçında yenilgi görmedi. Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı.
İSTANBUL'DA FARK ARTTI
Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah- beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Talisca, Negredo
Trabzonspor'un 11'i: Onur, Durica, Okay, Tomas, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, A. Ömür, Olcay, Burak
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:40
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN 11'İ BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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