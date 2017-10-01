BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Mücadele saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Teknik direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.

TOSIC SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi Tosic sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde Antalya, Kasımpaşa ve F.Bahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Tosic, bugün aynı durumla karşılaşırsa 8. haftadaki G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Tosic, Karabük maçında da çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Kara Kartal, iç saha maçlarında şu ana dek başarılı performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar evinde yaptığı son 30 lig maçında yenilgi görmedi. Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı.

İSTANBUL'DA FARK ARTTI

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah- beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı.

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