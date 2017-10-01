 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    - | CANLI ANLATIM

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">BEŞİKTAŞ</a> - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">TRABZONSPOR</a> | CANLI ANLATIM

    Avrupa Kartal’ı, evinde Karadeniz Fırtınası’nı ağırlıyor. Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. İki ekibin ilk 11'leri belli oldu.

    , Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'u konuk ediyor. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.

    Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam oynanacak - Trabzonspor maçı öncesi iki takımın da ilk 11'i açıklandı.

    Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu dördüncü hakem olacak.

    Takımlar sahaya şu 11'le çıkacak;

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

    TRABZONSPOR: Onur, Hubocan, Durica, Okay, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Olcay, Burak

    ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE
    Teknik direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.

    TOSIC SINIRDA
    Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi Tosic sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde Antalya, Kasımpaşa ve F.Bahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Tosic, bugün aynı durumla karşılaşırsa 8. haftadaki G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Tosic, Karabük maçında da çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

    EVİNDE KAYBETMİYOR
    Kara Kartal, iç saha maçlarında şu ana dek başarılı performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar evinde yaptığı son 30 lig maçında yenilgi görmedi. Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı.

    İSTANBUL'DA FARK ARTTI
    Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah- beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:19
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