BEŞİKTAŞ KAÇTI TRABZONSPOR YAKALADI!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına eksik bir kadroyla çıktı. Ligin 6. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu oyuncularından yoksun mücadele verdi. Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine orta sahanın sağında Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. Daha önce Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev yapan, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Lens, iki müsabaka sonra ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte Jan Durica, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka ve Joao Pedre da Silva Pereira da ilk 11'de görev aldı.

Maça evindeki tüm maçlarda olduğu gibi Beşiktaş hızlı başladı ve 13. dakikada golü buldu. Talisca ceza yayı üzerinde Babel'in topukla harika bıraktığı topa sert vurdu ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.

21. dakikada ise Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan'ın sert şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise Beşiktaş bir kez daha öne geçti. 58. dakikada Talisca'nın pasında Lens ceza sahası dışından çok sert vurdu ve siyah beyazlı formayla ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'un bu gole yanıtı 79. dakikada geldi. Yusuf'un ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu direğe çarparak ağlara gitti.

Karşılaşma da bu gollerle 2-2 sona erdi. Böylece sahasında ilk kez puan kaybeden Beşiktaş, 14 puanda, Trabzonspor ise 9 puana yüksedi

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR: 2-2

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TRABZONSPOR: Onur, Hubocan, Durica, Okay, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdülkadir Ömür, Olcay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal