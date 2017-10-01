BEŞİKTAŞ KAÇTI TRABZONSPOR YAKALADI!
Süper Ligde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına eksik bir kadroyla çıktı. Ligin 6. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu oyuncularından yoksun mücadele verdi. Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine orta sahanın sağında Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. Daha önce Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev yapan, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Lens, iki müsabaka sonra ilk 11'de yer aldı.
Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte Jan Durica, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka ve Joao Pedre da Silva Pereira da ilk 11'de görev aldı.
Maça evindeki tüm maçlarda olduğu gibi Beşiktaş hızlı başladı ve 13. dakikada golü buldu. Talisca ceza yayı üzerinde Babel'in topukla harika bıraktığı topa sert vurdu ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.
21. dakikada ise Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan'ın sert şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ise Beşiktaş bir kez daha öne geçti. 58. dakikada Talisca'nın pasında Lens ceza sahası dışından çok sert vurdu ve siyah beyazlı formayla ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'un bu gole yanıtı 79. dakikada geldi. Yusuf'un ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu direğe çarparak ağlara gitti.
Karşılaşma da bu gollerle 2-2 sona erdi. Böylece sahasında ilk kez puan kaybeden Beşiktaş, 14 puanda, Trabzonspor ise 9 puana yüksedi
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR: 2-2
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Fırat Aydınus
BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
TRABZONSPOR: Onur, Hubocan, Durica, Okay, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdülkadir Ömür, Olcay, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:31
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
BEŞİKTAŞ KAÇTI TRABZONSPOR YAKALADI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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