 AS Gazetesi'nden Vodafone Arena yorumu – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    AS Gazetesi'nden Vodafone Arena yorumu

    AS Gazetesi'nden Vodafone Arena yorumu
    İspanyol AS gazetesi, Vodafone Park'ı dünyanın en 'korkutucu' 11 stadyumu arasında gösterdi. AS 'ta yer alan haberde statlarla ilgili bir video yayınlanırken haberinde içeriğinde ise Boca Juniors'un stadı La Bombonera ve Vodafone Park'tan söz edildi. La Bombonera için 'rakipler için gerçek cehennem olabilir' ifadeleri kullanılırken Vodafone Park için ise "Werner bile, Beşiktaş taraftarlarının gürültüsüne katlanamadı" sözleri yer aldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:56
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