AS Gazetesi'nden Vodafone Arena yorumu
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:56
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
onur sen ancak hamburger yensin bence gel tribünde otur hamburgerler bizden:)))))
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
okuyucu ve yorumcu okadar fenerli yorumları okudumkı fener tarafdarıda Ozanın sölediklerine katılmıyor düşğncelerı Palabıyksız cok zor ve imkansız buluyor !
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4 isme milli davet
Toplam 2
Yorum
mehmet Volkan Şen Bursa'da parlayıp biz de yapamayan, tekrar Bursa'da altın çağını yaşayıp FB'de eriyen, yani son haliyle bitik bir FB artığıdır.
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