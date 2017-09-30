 TALISCA HAFTANIN 11'İNDE – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    TALISCA HAFTANIN 11'İNDE

    TALISCA HAFTANIN 11'İNDE

    'ın Leipzig'in 2-0 yendiği maçta bir gol kaydeden Anderson , Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın geride kalmasının ardından haftanın 11'i şekillendi. Beşiktaş'ın G Grubu'nda Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 1 gol atan başarılı orta saha Talisca haftanın kadrosuna seçildi.

    ?UEFa Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'i şöyle:

    "Areloa (PSG), Dani Alves (PSG), Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham), Tierney (Celtic), Mkhitaryan ( Manchester United), Talisca (Beşiktaş), Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Martial (Manchester United)."

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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