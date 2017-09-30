Şenol Güneş'in Trabzonspor'da çekindiği isim...
Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor’un formda isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Kucka’ya özel önlem aldırıyor.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:29
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GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
Şenol Güneş'in Trabzonspor'da çekindiği isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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