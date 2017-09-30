 Şenol Güneş'in Trabzonspor'da çekindiği isim... – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'in Trabzonspor'da çekindiği isim...

    Şenol Güneş'in Trabzonspor'da çekindiği isim...

    Teknik direktör , Trabzonspor’un formda isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Kucka’ya özel önlem aldırıyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaparak Avrupa uçuşunu yüksekten sürdüren Kara Kartal'da gözler yarın Vodafone Park'ta oynanacak olan Trabzonspor derbisine çevrildi. Teknik Direktörü , zorlu maç öncesinde Trabzonspor'un "şeytan üçgeni" Burak Yılmaz - Yusuf Yazıcı -Juraj Kucka için uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın attığı 7 golle takımın en skorer ismi olduğunun üzerini ısrarla çizerken, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 2 asist, 30 yaşındaki Slovak yıldız Jurac Kucka'nın da attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle dikkat edilmesi gereken üç ismi olduğunu bu oyunculara dikkat edilmesini istedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'in Trabzonspor'da çekindiği isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.