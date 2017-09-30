ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU YALANLADI

F.BAHÇE ile oynanan derbi maçının ardından medyaya yansıyan açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kurula verdiği savunma belli oldu. Medyaya yansıyan Ali Palabıyık'a ve ekibine yönelik "Emek hırsızlığı yaptılar" açıklamalarından dolayı disiplin kurula sevk edilen ve ama herhangi bir cezaya çarptırılmayan Mahmutyazıcıoğlu'nun PFDK'ya verdiği savunmada "Bu açıklamalar bana ait değil, ben böyle ifadeler kullanmadım" dediği öğrenildi.