Monaco son dakikada yıkıldı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco ligde Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Monaco, Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
?2'nci Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 38'inci dakikada Radamel Falcao'nun kaydettiği golle 1-0 Monaco lehine sonuçlandı.
Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Souleymane Camara, durumu 1-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco 19, Montpellier 9 puana yükseldi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:01
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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