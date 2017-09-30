Monaco son dakikada yıkıldı

Fransa Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Monaco, Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.



?2'nci Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 38'inci dakikada Radamel Falcao'nun kaydettiği golle 1-0 Monaco lehine sonuçlandı.

Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Souleymane Camara, durumu 1-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco 19, Montpellier 9 puana yükseldi.