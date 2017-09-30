KORKUTAN İSTATİSTİK
Yarın Vodafone Park'ta Trabzonpor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Şenol Güneş'i sıkıntıya soktu.
ORTA SAHA GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR
SON 4 sezonda ligde Atiba ve Oğuzhan'ın ikisinin birden oynamadığı tek maç var. 28 Ekim 2016'da oynanan maçta Beşiktaş, G.Birliği ile 1-1 berabere kalmıştı.
TOLGAY VE MEDEL OYNAYACAK
Şenol Güneş'in orta sahanın göbeğinde Tolgay ile Medel'e şans vermesi bekleniyor. Necip'in sağ bekte, Lens'in de sağ açıkta gördev yapması yüksek ihtimal..
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:24
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 100
Yorum
BJK 1903 Cansu_kar007.: ARKADAS BU KADIKÖYDE ILK OLSA HAKLISIN AMA PEKI SANA SUNU SORACAM NEDEN HEP EKSIK OYNAYAN TAKIM BJK VE GOLARI SAYILMIYAN BJK?
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 174
Yorum
Klasik Bu bir klasik FB tavrıdır dostum. Takma kafana.
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 174
Yorum
Allah için Düşün BJK hakemler ile şampiyon oldu iki yıldır da o yüzden mi FB-GS tüm kadroyu yenilemeye çalşıyorlar. Olm tribünü kandırmayın.
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