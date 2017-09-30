 KORKUTAN İSTATİSTİK – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    KORKUTAN İSTATİSTİK

    KORKUTAN İSTATİSTİK

    Yarın Vodafone Park'ta Trabzonpor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Şenol Güneş'i sıkıntıya soktu.

    Atiba, Oğuzhan ve Quaresma cezalı. Sakat Adriano ile belirsiz. Ancak özellikle Oğuzhan ve Atiba'nın yokluğunda sıkıntı var.

    ORTA SAHA GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR
    SON 4 sezonda ligde Atiba ve Oğuzhan'ın ikisinin birden oynamadığı tek maç var. 28 Ekim 2016'da oynanan maçta Beşiktaş, G.Birliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

    TOLGAY VE MEDEL OYNAYACAK
    Şenol Güneş'in orta sahanın göbeğinde Tolgay ile Medel'e şans vermesi bekleniyor. Necip'in sağ bekte, Lens'in de sağ açıkta gördev yapması yüksek ihtimal..
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:24
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