 KARTAL'DAN BREZİLYA ÇIKARMASI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    KARTAL'DAN BREZİLYA ÇIKARMASI

    KARTAL'DAN BREZİLYA ÇIKARMASI

    , bu akşam Vasco Da Gama maçında Bruno Paulista’yı izleyecek. Yarın menajer Juan Figer ile için görüşecek, akşam da Botafogo karşılaşmasında ’u takip edecek

    Başkanı , çalışmalarına şimdiden başladı. Yönetici Metin Albayrak'ı da yanına alan Orman, ilgilendiği futbolcuları çıplak gözle izlemek için önceki gün Brezilya'ya uçtu. Hafta sonunu karnavallarıyla ünlü Rio'da geçirecek olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün Vasco Da Gama-Chapocoense, yarın ise Botafogo-Vitoria mücadelelerini takip edecek. Başkan'ın Vasco'dan Bruno Paulista ile Botafogo'dan 'u takibe alacağı bildirildi. Şenol Güneş'in uzun süredir istediği forvette de oynayabilen sol açık mevki için Orman'ın 22 yaşındaki Vinicius'a da özel ilgi gösterdiği gelen haberler arasında. Başkan Orman'ın asıl bombası ise başta Alex olmak üzere F.Bahçe'ye pek çok Brezilyalı oyuncuyu getiren menajer Juan Figger'le buluşması. Orman yarın öğlen Uruguaylı menajerle Copa Cabana plajına nazır 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyecek. Bu da akıllara yaklaşık 15 gün önce Başkan'ın yaptığı, "Devre arası alacağımız oyuncularla da kontrat yaptık" sözünü hatırlattı. Figger'in o dönemde adı gündeme gelen 'nın menajeri olması ise, iddiaların sıcaklığının daha da artması olarak yorumlandı.

    CHAPOCOENSE'YE DAVET
    BU arada sürpriz bir iddia da Brezilya medyasından geldi. Radio Bandairantese, Türkiye'den bir ekibin başkan düzeyinde Chapocoense kulübü ile temas kurduğunu ileri sürdü. O ekibin, geçen sezon uçak kazası geçiren Brezilya takımını kamp için Türkiye'ye davet ettiği ve oynanacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirinin de kendilerine bırakılmasını teklif ettiğini dinleyenlerine duyurdu.

    Tam bir top cambazı
    Lima, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri. Pas alış verişinde neredeyse hatasız oynuyor. Topu ayağına aldığında rakip için büyük tehdit. Kilit pasları ve ters kanada attığı 45-50 metrelik nokta pasları ile biliniyor. Ayrıca tam bir duran top ustası. Frikik ve kornerleri çok etkili. Kolay faul alıyor. Takımın organizasyonunu sağlayan Lima'nın peşinde Avrupa'nın birçok devi koşuyor.

    Lucas Lima kimdir?
    DOĞUM TARiHi: 9 TEMMUZ 1990
    DOĞUM YERi: BREZiLYA
    BOY: 1.76 / KiLO: 70
    POZiSYON: ORTA SAHA
    KULÜBÜ: SANTOS
    FORMA NUMARASI: 10




    Marcos Vinicius dripling ustası
    ORTA alanda görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun öne çıkan özelliği driplingleri. Üstün süratiyle rakibi kolay eksiltiyor. Kontrataklarda yakalanması imkansız gibi. İkili mücadelelerde ayakta kalıyor. Topu çekip terse attığı tehlikeli pasları da rakip savunmanın dengesini bozuyor. Hızı sebebiyle kendisine yapılan fauller genelde kartla noktalandığı için rakibi eksik de bırakabiliyor.

    Vinicius kimdir?
    DOĞUM TARiHi:     26 ARALIK 1994
    DOĞUM YERi: BREZiLYA
    BOY: 1.77 / KiLO: 74
    POZiSYON: ORTA SAHA
    KULÜBÜ: Botafogo
    FORMA NUMARASI: 3



    Havadan asla geçit vermiyor
    BRUNO Paulista 1.89'luk boyuyla uzun bir orta saha oyuncusu. Özellikle hava toplarında bir hayli etkili. Omuz omuza mücadeleleri genellikle kazanıyor. Önemli sıkıntısı maç içinde zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması. Pas kalitesi ise çok yüksek değil. Riskli pas atmak yerine daha garanti oynamayı tercih ediyor. Defansı kuvvetli olduğu için oyunun kitlenmesi gereken anlarda çok işe yarıyor.

    Paulista kimdir?
    DOĞUM TARiHi: 21 AĞUSTOS 1995
    DOĞUM YERi: BREZiLYA
    BOY: 1.89 / KiLO: 81
    POZiSYON: ORTA SAHA
    KULÜBÜ: VASCO DE GAMA
    FORMA NUMARASI: 37

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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