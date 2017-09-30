KARTAL'DAN BREZİLYA ÇIKARMASI
Fikret Orman, bu akşam Vasco Da Gama maçında Bruno Paulista’yı izleyecek. Yarın menajer Juan Figer ile Lucas Lima için görüşecek, akşam da Botafogo karşılaşmasında Marcos Vinicius’u takip edecek
CHAPOCOENSE'YE DAVET
BU arada sürpriz bir iddia da Brezilya medyasından geldi. Radio Bandairantese, Türkiye'den bir ekibin başkan düzeyinde Chapocoense kulübü ile temas kurduğunu ileri sürdü. O ekibin, geçen sezon uçak kazası geçiren Brezilya takımını kamp için Türkiye'ye davet ettiği ve oynanacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirinin de kendilerine bırakılmasını teklif ettiğini dinleyenlerine duyurdu.
Tam bir top cambazı
Lima, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri. Pas alış verişinde neredeyse hatasız oynuyor. Topu ayağına aldığında rakip için büyük tehdit. Kilit pasları ve ters kanada attığı 45-50 metrelik nokta pasları ile biliniyor. Ayrıca tam bir duran top ustası. Frikik ve kornerleri çok etkili. Kolay faul alıyor. Takımın organizasyonunu sağlayan Lima'nın peşinde Avrupa'nın birçok devi koşuyor.
Lucas Lima kimdir?
DOĞUM TARiHi: 9 TEMMUZ 1990
DOĞUM YERi: BREZiLYA
BOY: 1.76 / KiLO: 70
POZiSYON: ORTA SAHA
KULÜBÜ: SANTOS
FORMA NUMARASI: 10
Marcos Vinicius dripling ustası
ORTA alanda görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun öne çıkan özelliği driplingleri. Üstün süratiyle rakibi kolay eksiltiyor. Kontrataklarda yakalanması imkansız gibi. İkili mücadelelerde ayakta kalıyor. Topu çekip terse attığı tehlikeli pasları da rakip savunmanın dengesini bozuyor. Hızı sebebiyle kendisine yapılan fauller genelde kartla noktalandığı için rakibi eksik de bırakabiliyor.
Vinicius kimdir?
DOĞUM TARiHi: 26 ARALIK 1994
DOĞUM YERi: BREZiLYA
BOY: 1.77 / KiLO: 74
POZiSYON: ORTA SAHA
KULÜBÜ: Botafogo
FORMA NUMARASI: 3
Havadan asla geçit vermiyor
BRUNO Paulista 1.89'luk boyuyla uzun bir orta saha oyuncusu. Özellikle hava toplarında bir hayli etkili. Omuz omuza mücadeleleri genellikle kazanıyor. Önemli sıkıntısı maç içinde zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması. Pas kalitesi ise çok yüksek değil. Riskli pas atmak yerine daha garanti oynamayı tercih ediyor. Defansı kuvvetli olduğu için oyunun kitlenmesi gereken anlarda çok işe yarıyor.
Paulista kimdir?
DOĞUM TARiHi: 21 AĞUSTOS 1995
DOĞUM YERi: BREZiLYA
BOY: 1.89 / KiLO: 81
POZiSYON: ORTA SAHA
KULÜBÜ: VASCO DE GAMA
FORMA NUMARASI: 37
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:11
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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