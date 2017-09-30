''GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTILAR''

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'de katıldığı MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda gazetecilere açıklama yaptı. Mansız, "Buz pateni projesini zorunlu bir şekilde bitirdikten sonra yeni bir spora başlama ihtiyacı duydum. Uzun vadede oynayabileceğim, hem kendimle hem de saha şartları ile mücadele için kendimi kontrol etmeyi gereken ve çok teknik bir spor olan golfe başladım. Yaklaşık 1.5 yıldır oynuyorum. Survivor nedeniyle bir 6 aylık aram oldu. Tekrar geri dönüş yaptım. İlk defa amatörler arasında böyle büyük bir turnuvaya katılıyorum. İlk 2 gün heyecanlıydım, stresliydim. Çünkü buradaki oynayanların hepsi çocukluğundan beri golf oynuyor. Onlarla mücadele etmek, aynı parkurda oynayabilmek güzel bir şey. Keyifli bir oyundu. Son gün de güzel bir skor aldım. Bu açıdan memnunum" dedi.



"UMARIM BU İYİ BAŞLANGICI DEVAM ETTİRİRLER"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyetle yaptığı başlangıcı da değerlendiren Mansız, şöyle dedi:

"Beşiktaş çok iyi bir başlangıç yaptı. Golfe fazla vakit ayırdığım için futbolu çok fazla yakından takip edemiyorum. Haftanın 5- 6 günü 4- 5 saat antrenman yapıyorum. Ama tabi ki haberlerini alıyorum. Güzel bir başlangıç yaptılar. Umarım bu iyi başlangıcı devam ettirirler ve Şampiyonlar Ligi grubundan çıkarlar."