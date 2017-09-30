GELEN GİDENİ ARATMAZ!

Beşiktaş’ta, cezaları nedeniyle Trabzon derbisinde forma giyemeyecek Atiba, Oğuzhan ve Q7’nin yerine; Medel, Tolgay ve Lens görev yapacak

Siyah-beyazlılar , hafta sonunda oynanacak Trabzon maçını iple çekerken; F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Atiba, Oğuzhan ve Quaresma'nın yerine kimlerin oynayacağı büyük ölçüde netleşti. Defansif orta sahada zorunlu olarak Atiba ve Oğuzhan'ın yerine Medel ve Tolgay oynayacak. Sezon başından beri ilk kez yan yana oynayacak bu ikiliyle Şenol Güneş özel olarak görüşerek dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağ kanatta ise Quaresma'nın yerine sezon başından beri istediği formu yakalamakta zorlanan Lens'in oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta üç kaliteli ismin yerine farklı üç kaliteli ismin sahaya sürülecek olması, "Gelen, gideni aratmaz" yorumlarının yapılmasına neden oldu.



SAĞ BEK BELLİ DEĞİL

ÖTE yandan derbide Adriano'nun sakatlığının geçmesi durumunda sağ bekte ona görev verecek deneyimli çalıştırıcının diğer alternatifi ise Necip Uysal olacak. Stoperde ise Pepe-Tosic ikilisini görevlendirecek Güneş, sol bekte Caner Erkin'e şans verecek. Sol kanatta Babel, forvette ise son haftaların formda ismi Cenk Tosun'un oynamasına kesin gözüyle