 ELEKTRİK SORUŞTURMASI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    ELEKTRİK SORUŞTURMASI

    ELEKTRİK SORUŞTURMASI
    SALI akşamı Vodafone Park'ta oynanan Leipzig maçında elektriklerin kesilmesi UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, Beşiktaş aleyhine "yetersiz organizasyon" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Alman ekibinin teknik direktörü Ralph Hassenhüttle, ısrarla ışıkların Beşiktaşlılar tarafından bilerek kesildiğini iddia etmişti.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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