Sezon öncesinde Çin'e giderek bir hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçı öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli gününün kutlanacağı bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların kutlama için çektikleri videoların maç öncesinde statta gösterileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, maçta Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyetin Vodafone Park'ta ağırlanacağı belirtildi.



HEDEF 100 MİLYON TARAFTAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ı küresel marka haline getirmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedefimiz doğrultusunda en önemli adımı atarak Çin'e gittik ve globalleşme projemizi burada başlatmıştık. Şimdi de bu proje kapsamında Çin Milli Günü'ne özel olarak kutlama organizasyonu planladık. Onlar için değeri çok büyük olan bu günü Vodafone Park'ta da coşkuyla kutlayacağız. Beşiktaş olarak hedefimiz, tüm dünyadan 100 milyon taraftara sahip olmak. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımlar, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, sosyal ve sportif işbirliklerine de katkı sağlayacaktır. Beşiktaş olarak vizyoner bir bakış açısıyla buradaki gelişmeleri her zaman yakından takip edeceğiz."