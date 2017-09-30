BEŞİKTAŞ'TAN ÇİN MİLLİ GÜNÜ KUTLAMASI
Beşiktaş, yarın oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde Çin Milli Günü'nü kutlayacak.
Sezon öncesinde Çin'e giderek bir hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçı öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli gününün kutlanacağı bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların kutlama için çektikleri videoların maç öncesinde statta gösterileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, maçta Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyetin Vodafone Park'ta ağırlanacağı belirtildi.
HEDEF 100 MİLYON TARAFTAR
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ı küresel marka haline getirmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu hedefimiz doğrultusunda en önemli adımı atarak Çin'e gittik ve globalleşme projemizi burada başlatmıştık. Şimdi de bu proje kapsamında Çin Milli Günü'ne özel olarak kutlama organizasyonu planladık. Onlar için değeri çok büyük olan bu günü Vodafone Park'ta da coşkuyla kutlayacağız. Beşiktaş olarak hedefimiz, tüm dünyadan 100 milyon taraftara sahip olmak. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımlar, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, sosyal ve sportif işbirliklerine de katkı sağlayacaktır. Beşiktaş olarak vizyoner bir bakış açısıyla buradaki gelişmeleri her zaman yakından takip edeceğiz."
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:41
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
BEŞİKTAŞ'TAN ÇİN MİLLİ GÜNÜ KUTLAMASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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