BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan ancak Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, bunun sonrasında üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşılaşmalarını kazandı. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele, yarın saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



LEİPZİG GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta taraftarların büyük desteğiyle rakibini yenerek hem Avrupa'da üst üste iki galibiyet aldı hem de Trabzonspor karşılaşması öncesi moral buldu.



EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, iç saha maçlarında şu ana dek başarılı performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, evinde yaptığı son 30 lig maçında yenilgi görmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 30 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 76 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.



BABEL FORMDA

Beşiktaş'ta son maçlarda başarılı performans sergileyen Ryan Babel, Trabzonspor mücadelesinde de bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Babel, Bursaspor maçındaki suskunluğunun ardından sonraki karşılaşmalarda etkili bir oyun sergiledi. Son 5 maçlık süreçte sadece Atiker Konyaspor maçında topu filelerle buluşturamayan Hollandalı oyuncu, 1-0 kazanılan Kardemir Karabükspor mücadelesinde takımının tek golünü attı. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan ilk maçta da gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasında yine takımın tek golünü kaydetti. Siyah-beyazlı takımın mevcut kadrosunda sarı-lacivertli ekibe karşı gol atan ilk oyuncu olan Babel, Leipzig karşılaşmasını da boş geçmedi ve ilk golü atan oyuncu oldu.

Ryan Babel, sergilediği performansla uzun bir aradan sonra Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.



ÜÇ FUTBOLCU CEZALI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Derbi maçta Quaresma, ilk yarıda kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, Hutchinson da ikinci yarıda aynı şekilde cezalandırılarak oyun dışı kalmıştı. Kaptan Oğuzhan Özyakup ise maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart görmüştü.



ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE OLACAK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de yarınki mücadelede takımın başında bulunamayacak.

Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında bir faul pozisyonunda hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren ve yedek kulübesinden gönderilen Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek.

Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak.



TOSİC KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Dusko Tosic, sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Tosic, yarın aynı durumla karşılaşırsa 8. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Tosic, Kardemir Karabükspor maçında da çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.



KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, kırmızı kart cezaları ve Adriano Correia ile Gökhan Gönül'ün durumlarının belirsizliği nedeniyle yarın zorunlu değişikliğe gidecek.

Sezon başında transfer edilen ve ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasında savunmaya dönük orta saha görevini yapan Gary Medel, Tosic'in kırmızı kart cezalısı olduğu Atiker Konyaspor mücadelesinde ise stoperde yer aldı. Şilili oyuncu Porto karşılaşmasında yine savunmanın önünde şans bulurken, Fenerbahçe ile Leipzig karşılaşmalarında sağ bek olarak görev aldı. Medel'in Huthcinson'ın yokluğunda Trabzonspor mücadelesinde yine savunmanın önünde oynayacağı bildirildi.

Beşiktaş'ta bir başka cezalı Oğuzhan Özyakup'un yerine ise Tolgay Arslan, orta sahada görev alacak. Jeremain Lens de Quaresma'nın cezalı olduğu Trabzonspor maçında orta sahanın sağında şans bulacak.

Siyah-beyazlı takımda Adriano ve Gökhan Gönül'ün hazır olmaması halinde sağ bekte Necip Uysal oynayacak.

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Necip Uysal (Gökhan Gönül), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.