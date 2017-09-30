 ALKIŞLAR BABEL'E – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    ALKIŞLAR 'E

    ALKIŞLAR BABEL'E

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2, Süper Lig’de 3 gol bulan , performansıyla 6 yıl sonra yeniden milli takıma alındı

    BEŞİKTAŞLI oyuncu Ryan , Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ve İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. Babel, 'ta sergilediği performansla böylece tam 6 sene aradan sonra milli takıma davet edildi. Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez rakip fileleri havalandıran Babel için Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Dick Advocaat, "Babel, sakatlık yaşayan Quincy Promes'e mükemmel bir alternatif. Milli Takım'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. Harika bir takıma sahip Beşiktaş'ın değişmez oyuncusu" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan Jeremain Lens davet edilmezken; Sneijder, Robin van Persie ve Elia da kadroya alınmayan diğer isimler oldular.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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