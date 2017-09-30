ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Beşiktaş, Kamerunlu forvetten hala vazgeçmiş değil. Yıldız futbolcu, Porto ile sezon sonu bitecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Bu durum, siyahbeyazlıları umutlandırıyor. Yönetimin, ocak ayında 25 yaşındaki golcüyle masaya oturmayı planlıyor
Geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş'ta 38 maça çıkıp, 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar, Alvaro Negredo transferine rağmen hala siyah-beyazlıların planları arasında yer alıyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi, sezon sonunda Porto ile bitecek sözleşmesini hala yenilemeyen Kamerunlu forvet ile iletişimi sürdürüyor ve ara transfer döneminde yıldız futbolcuyla masaya oturmak istiyor. Yönetimin hesapları tutarsa Aboubakar, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelecek.
PORTO %40'INA 7.2 MİLYON EURO ÖDEDİ
Ancak siyah-beyazlıların işi hiç de kolay değil… Çünkü Porto, bu ayın başında Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 40'ına sahip olan Lorient'e 7.2 milyon Euro ödeyerek oyuncunun tapusunun tamamını kasasına koydu. Portekiz kulübü, her ne kadar Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı maç sonrası siyah-beyazlıların soyunma odasına gelerek kutlamalara katılması büyük tepki çekse de Kamerunlu golcü ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
Sabah
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:29
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GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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