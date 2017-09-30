ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş'ta 38 maça çıkıp, 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar, Alvaro Negredo transferine rağmen hala siyah-beyazlıların planları arasında yer alıyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi, sezon sonunda Porto ile bitecek sözleşmesini hala yenilemeyen Kamerunlu forvet ile iletişimi sürdürüyor ve ara transfer döneminde yıldız futbolcuyla masaya oturmak istiyor. Yönetimin hesapları tutarsa Aboubakar, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelecek.



PORTO %40'INA 7.2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ancak siyah-beyazlıların işi hiç de kolay değil… Çünkü Porto, bu ayın başında Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 40'ına sahip olan Lorient'e 7.2 milyon Euro ödeyerek oyuncunun tapusunun tamamını kasasına koydu. Portekiz kulübü, her ne kadar Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı maç sonrası siyah-beyazlıların soyunma odasına gelerek kutlamalara katılması büyük tepki çekse de Kamerunlu golcü ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.



Sabah