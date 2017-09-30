ABD'DE GÜNDEM KARA KARTAL!
Milyonlarca okuyucusu olan Sports Illustrated, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarıları vitrine çıkardı. Yapılan analizde Babel, Quaresma, Pepe, Medel ve Adriano gibi usta oyuncuların Kartal’ı hedeflerine taşıdığı vurgulandı.
Deplasmanda Porto'yu 3-1 yenerek başlayan serüvenin, RB Leipzig karşısındaki galibiyetle sürdüğüne dikkat çekilip, Monaco karşısında bu serinin devam ettirilmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı ve "Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği müthiş başlangıçla ilgili ilgi çekici olan, parlak günleri geride kalmış görünen futbolcularla oluşturulan ekibin bu başarıyı yakalamış olması" yorumu yapıldı.
BABEL'E ÖVGÜLER
Sports Illustrated'daki Beşiktaş analizinde özetle şu ifadeler yer aldı: "Hem ligde hem Avrupa'da Ryan Babel, bu gösterinin yıldızı oldu. bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak sonrasında yolunu kaybeden eski Liverpoollu futbolcu, Anfield'dan ayrıldıktan altı yıl sonra 30 yaşında, beş gol atarak başladığı sezonda Beşiktaş formasıyla yeniden gençleşmiş görünüyor. Görmüş, geçirmişliği olan ve şimdi siyah-beyazlı formayla yeniden parlayan oyuncular konusunda Babel tek başına değil. Barcelona'dan gelen Adriano, eski Real Madridli Pepe, 33 yaşındaki Quaresma, Kanadalı futbolcu Atiba da hâlâ güçlü ve tecrübesini sahaya yansıtan isimler arasında. Medel, Negredo gibi isimleri de bu listeye eklemek gerek."
GENÇLERE ÖZEL İLGİ
Sports Illustrated, Beşiktaş'ta yetenekli gençlerin forma giydiğine de vurgu yaptı. Analizde, "Beşiktaş için çalışanlar yalnızca yaşlı veteranlar değil. Tecrübelilerin yanında bir kaç heyecan verici genç oyuncu da dikkat çekiyor. Arsenal kökenli Oğuzhan Özyakup, kaptanlık pazubandı da taktığı Beşiktaş'ta performansının zirvesine çıktı. İsmi İngiliz ekipleriyle geçen Brezilyalı Anderson Talisca da bu kategoride yer alıyor. Usta oyuncuların takımı Beşiktaş mevcut oyunuyla fırsatını bulduğunda çok can yakabileceğine inanmamızı sağladı" ifadelerine yer verildi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:21
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
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