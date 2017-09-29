 ÜMİT ÖZAT: "DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI ALTINORDU'DUR" – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    : "DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI ALTINORDU'DUR"

    <a href="/index/umit-ozat?id=24cbd769-1578-4c56-9284-c21b58aa6410" class="" rel="tag">ÜMİT ÖZAT</a>: "DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI ALTINORDU'DUR"

    Teknik direktör , TRT ekranlarında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özat, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Dünyanın en iyi Müslüman takımı Beşiktaş'tır " açıklamasına sürpriz bir kulübü işaret ederek cevap verdi.

    'ndeki görevinden ayrılan , TRT ekranlarında ilginç açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özat, Fikret Orman'ın "Dünyanın en iyi Müslüman takımı Beşiktaş'tır" çıkışına tepki gösterdi.

    İşte 'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

    "Fenerbahçe puan olarak çok olmasa da Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyun olarak çok gerisinde. Fenerbahçe bu hafta Akhisar'ı da yenerse 11-12. hafta oyun olarak Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakalar. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta. Teknik olarak baktığın zaman oyun olarak baktığın zaman Beşiktaş herkesten bir adım önde.

    Tudor 9 sene Juventus'ta oynadı. %50 antrenörlüktür bu. Juventus'un stadında 9 tane maç izlememiş adam gelip Tudor'u eleştiriyor.

    "Dünyanın en iyi müslüman takımı..."

    "Beşiktaş, F.Bahçe'ye tepki gösteriyor ama evinde aynısını kendisi de yapıyor. Geçen sezon bizim G.Birliği maçında da yaptılar. Fikret Orman 'Beşiktaş dünyanın en iyi Müslüman takımı' diyor. Müslüman takımı dediğiniz takımda 9 tane Hristiyan oynuyor. Dünyanın en iyi Müslüman takımı Altınordu'dur."

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:02
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