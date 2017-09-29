ÜMİT ÖZAT: "DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI ALTINORDU'DUR"
Teknik direktör Ümit Özat, TRT ekranlarında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özat, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Dünyanın en iyi Müslüman takımı Beşiktaş'tır " açıklamasına sürpriz bir kulübü işaret ederek cevap verdi.
Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan Ümit Özat, TRT ekranlarında ilginç açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özat, Fikret Orman'ın "Dünyanın en iyi Müslüman takımı Beşiktaş'tır" çıkışına tepki gösterdi.
İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Fenerbahçe puan olarak çok olmasa da Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyun olarak çok gerisinde. Fenerbahçe bu hafta Akhisar'ı da yenerse 11-12. hafta oyun olarak Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakalar. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta. Teknik olarak baktığın zaman oyun olarak baktığın zaman Beşiktaş herkesten bir adım önde.
Tudor 9 sene Juventus'ta oynadı. %50 antrenörlüktür bu. Juventus'un stadında 9 tane maç izlememiş adam gelip Tudor'u eleştiriyor.
"Dünyanın en iyi müslüman takımı..."
"Beşiktaş, F.Bahçe'ye tepki gösteriyor ama evinde aynısını kendisi de yapıyor. Geçen sezon bizim G.Birliği maçında da yaptılar. Fikret Orman 'Beşiktaş dünyanın en iyi Müslüman takımı' diyor. Müslüman takımı dediğiniz takımda 9 tane Hristiyan oynuyor. Dünyanın en iyi Müslüman takımı Altınordu'dur."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:02
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Toplam 88
Yorum
En büyük FENER Hakemler tarafından en çok kollanan takım Bjk, ama hakemlerden en çok şikayetçi olan takım yine Bjk, 10 maçın 9'unda şeker verip 1 maç verme
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl volkan taliscaya küfür ederken azından okunuyordu her şey ama kimse çıkıp ceza ceza diye nareler atmadı adaletli olun biraz...
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ 2 gündür bir çırpınmalar var şekip zorluyorda boşuna zorluyor adalet terazisi kayan sizsiniz ...
ÜMİT ÖZAT: "DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI ALTINORDU'DUR" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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