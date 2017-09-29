 UEFA’dan soruşturma – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    UEFA’dan soruşturma

    UEFA’dan soruşturma
    BEŞ İKTAŞ 'ın UEFA ampiyonlar Ligi'nde salı akşamı 'ta karşılaştığı ve 2-0 yendiği Leipzig mücadelesi sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle, siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması açıldı. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi. Beşiktaşlı yetkililer, bu konuyla ilgili UEFA Disiplin Kurulu'ndan bir ceza beklemediklerini ifade ettiler.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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