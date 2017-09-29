TALİSCA O ÜLKEDE DERS KONUSU OLDU!
Anderson Talisca'nın RB Leipzig maçındaki gol pozisyonu, öncesi ve sonrasıyla Alman kanalında 'ders' niyetine saniye saniye gösterildi.
Beşiktaş'ın RB Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ettiği mücadelede Talisca'nın verdiği pas ve sonrasında attığı gol Almanya'da "ders" olarak gösterildi.
Maçı canlı yayınlayan Sky Deutschland kanalı Brezilyalı yıldız oyuncunun attığı golde, Quaresma'ya attığı pastan 11 saniye sonra ceza sahasına girmesini, pozisyon alışını, rakibinin yanından atlarkenki vücut şeklini ve topa kafayla vuruşunu saniye saniye gösterdi.
Talisca'nın bu hareketleri yorumlanırken "Genç futbolcular için ders" sözleri kullanıldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:23
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TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 19
Yorum
Ali Hakkidir degildir bu konunun diger tarafi, yasal olarak odenmelidir kardes. Hiddinklere, Aragoneslere nice paralar verildi.
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FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY O KAFİLEDEYSE SAKAT BURNUMA PİS KOKULAR GELİYOR.. :)
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Ali Kaya, Fenerbahçe'de
Toplam 5
Yorum
A.K Fenerbahçe'nin kısıtlı kaynaklarını bu tiplere harcamaktan vazgeçin artık.
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