 TALİSCA O ÜLKEDE DERS KONUSU OLDU! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
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    TALİSCA O ÜLKEDE DERS KONUSU OLDU!

    TALİSCA O ÜLKEDE DERS KONUSU OLDU!

    Anderson Talisca'nın RB Leipzig maçındaki gol pozisyonu, öncesi ve sonrasıyla Alman kanalında 'ders' niyetine saniye saniye gösterildi.

    Beşiktaş'ın RB Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ettiği mücadelede Talisca'nın verdiği pas ve sonrasında attığı gol Almanya'da "ders" olarak gösterildi.

    Maçı canlı yayınlayan Sky Deutschland kanalı Brezilyalı yıldız oyuncunun attığı golde, Quaresma'ya attığı pastan 11 saniye sonra ceza sahasına girmesini, pozisyon alışını, rakibinin yanından atlarkenki vücut şeklini ve topa kafayla vuruşunu saniye saniye gösterdi.



    Talisca'nın bu hareketleri yorumlanırken "Genç futbolcular için ders" sözleri kullanıldı.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:23
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