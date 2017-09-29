TALISCA HAFTANIN 11'İNDE
Beşiktaş'ın Leipzig'in 2-0 yendiği maçta bir gol kaydeden Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın geride kalmasının ardından haftanın 11'i şekillendi. Beşiktaş'ın G Grubu'nda Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 1 gol atan başarılı orta saha Talisca haftanın kadrosuna seçildi.
?UEFa Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'i şöyle:
"Areloa (PSG), Dani Alves (PSG), Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham), Tierney (Celtic), Mkhitaryan ( Manchester United), Talisca (Beşiktaş), Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Martial (Manchester United)."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:27
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 88
Yorum
En büyük FENER Hakemler tarafından en çok kollanan takım Bjk, ama hakemlerden en çok şikayetçi olan takım yine Bjk, 10 maçın 9'unda şeker verip 1 maç verme
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl volkan taliscaya küfür ederken azından okunuyordu her şey ama kimse çıkıp ceza ceza diye nareler atmadı adaletli olun biraz...
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ 2 gündür bir çırpınmalar var şekip zorluyorda boşuna zorluyor adalet terazisi kayan sizsiniz ...
TALISCA HAFTANIN 11'İNDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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