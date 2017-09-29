Monaco son dakikada yıkıldı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco ligde Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Monaco, Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
?2'nci Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 38'inci dakikada Radamel Falcao'nun kaydettiği golle 1-0 Monaco lehine sonuçlandı.
Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Souleymane Camara, durumu 1-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco 19, Montpellier 9 puana yükseldi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
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Fenerbahçe'ye 'Yıldırım' çarptı!
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Yorum
hakkı akhisar maça çok iyi hazırlanmış orası net.Fakat bülent yıldırım la fener neden kazanamıyor?yıldırımlar fb nin şampiyon olmasına izin vermez
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Fenerbahçe'ye 'Yıldırım' çarptı!
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Yorum
Özgür Sayın mosturoğlu bulent hocayı yerden yere vuruyorsunuz bulent hocanın da tek hatası alpere kırmızı karttır bu hakemede sahip çıkacak mısın
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Fenerbahçe'ye 'Yıldırım' çarptı!
Toplam 78
Yorum
Legal Palabıyık olmayınca maç kazamıyorlar
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