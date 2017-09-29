 Monaco son dakikada yıkıldı – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    son dakikada yıkıldı

    Monaco son dakikada yıkıldı

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ligde Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

    Fransa Ligi 8'inci hafta mücadelesinde , Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

    ?2'nci Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 38'inci dakikada Radamel Falcao'nun kaydettiği golle 1-0 Monaco lehine sonuçlandı.
    Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Souleymane Camara, durumu 1-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

    Bu sonucun ardından 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco 19, Montpellier 9 puana yükseldi.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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