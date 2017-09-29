İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i net bir skorla yenen Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçını nasıl bir 11'le çıkacağı belli oldu.
Fenerbahçe maçında Oğuzhan, Atiba ve Quaresma'nın gördükleri kartlar nedeniyle Trabzonspor maçında cezalı duruma düşmesinin ardından bordo-mavili takımın karşısına nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusuydu.
ORTA SAHADA TOLGAY-MEDEL İKİLİSİ
Oğuzhan ve Atiba'nın yokluğunda Şenol Güneş, Medel ve Tolgay'a orta sahada görev vermeyi düşünüyor. Medel'in orta sahaya geçmesiyle birlikte sağ bek mevkine ise sakatlığı geçen Adriano dönecek.
LENS İLK 11'DE OLACAK
Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de şu anada kadar toplam 4 maçta forma giyen ve sadece Karabükspor maçına ilk 11'de başlayan Lens'e Trabzonspor maçında şans tanıyacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Lens, bordo-mavili ekibe karşı ilk 11'de sahada olacak.
CENK TOSUN DİNLENDİRİLECEK
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cenk Tosun ise Trabzonspor maçında dinlendirilecek. Milli yıldızın yerine hafta sonu Alvaro Negredo ilk 11'de olacak. Daha önce 6 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan İspanyol forvet henüz gol atamazken, 2 golün asistini yapmıştı. Tecrübeli hoca, Cenk'i ise ihtiyaç olması halinde karşılaşmanın gidişatına göre sahaya sürebilir.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:55
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TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 13
Yorum
MMMER bence fatih terimin bittiği yer her baş sıkıştığında çağrılan kişiden başka bir şeye dönüşmüştür artık parasını TFF değil demirören vermeli
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AGUERO KAZA GEÇİRDİ!
Toplam 3
Yorum
Aguerooo Başımız sağolsun çok üzüldüm Burak türkiyenin en iyi forvetiydi Ah sen hiç gelmiyecektin çinden orda bişey olazdı Burak Yılmazı anıyoruz :(
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TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 13
Yorum
asil Çalışmadan alına para haramdır haram. Haram helal diyen kalmadı memlekette. Hangi mahkeme Türkiye aleyhine 4.66 milyon na hükmedecek.
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