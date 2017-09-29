GÜNEŞ’TEN ŞARTLI AFERİN!

Tecrübeli teknik adam, Leipzig maçını kazanan oyuncularını skor için kutlarken istatistiklerde Alman temsilcisinin daha etkili olduğunu göstererek tatlı sert uyardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, salı akşamı oynanan ve 2-0 kazanılan Leipzig maçını oyuncuları ile beraber analiz etti. Tecrübeli çalıştırıcı, alınan galibiyet için oyuncularını kutlarken, saha içindeki istatistiklerde Alman ekibinin daha üstün olduğunu belirterek tatlı-sert uyarılarda bulundu. Güneş ilk olarak oyuncularını; attıkları 54 uzun pasta yakalanan %56 pas başarı oranı nedeniyle eleştirdi ve "Toplara gelişi güzel vurmayın" diye uyardı.



RAKAMLARA DİKKAT

Tecrübeli teknik adamı özellikle üçüncü bölgeye girişlerde rakibin 43'e 28'lik üstünlük sağladığına dikkat çekti. Ceza sahasına girişlerde 12-16'ya istatistiğe de dikkat çeken Güneş, bunun için de defans oyuncularına teşekkür etti. Leipzig'in özellikle ikinci yarıda oyunu tamamen yarı sahalarına yıktığını oyuncularına gösteren Şenol Güneş buna rağmen ceza sahasında kendileri kadar pas yaptıklarını, Alman ekibi Leipzig'in ceza sahasında yapılan 15 isabetli pasın da değerli olduğunu açıkladı.



