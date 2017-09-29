GÜNEŞ’TEN ŞARTLI AFERİN!
Tecrübeli teknik adam, Leipzig maçını kazanan oyuncularını skor için kutlarken istatistiklerde Alman temsilcisinin daha etkili olduğunu göstererek tatlı sert uyardı
RAKAMLARA DİKKAT
Tecrübeli teknik adamı özellikle üçüncü bölgeye girişlerde rakibin 43'e 28'lik üstünlük sağladığına dikkat çekti. Ceza sahasına girişlerde 12-16'ya istatistiğe de dikkat çeken Güneş, bunun için de defans oyuncularına teşekkür etti. Leipzig'in özellikle ikinci yarıda oyunu tamamen yarı sahalarına yıktığını oyuncularına gösteren Şenol Güneş buna rağmen ceza sahasında kendileri kadar pas yaptıklarını, Alman ekibi Leipzig'in ceza sahasında yapılan 15 isabetli pasın da değerli olduğunu açıkladı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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