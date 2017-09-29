 GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ

    GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ

    Beşiktaş'ta Gökhan Gönül takıma dönüyor. Tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacak.

    Beşiktaş'ta Gökhan Gönül bu sezon ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan tecrübeli oyuncunun tedavisi 2 hafta önce tamamlandı.

    Tedavi sonrası takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Bu sezon maç oynamayan tecrübeli futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, ihtiyaç duyması halinde Gökhan'ı mücadelenin ikinci yarısı sahaya sürebilir. 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında görev alması halinde, siyah beyazlı formayı bu sezon ilk kez giymiş olacak. Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımda ayrı kalan Adriano'nun durumu ise netleşmedi.

    Antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayıp oynayamayacağı, maç öncesi yapılacak son taktik antrenmanda kesinleşecek.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.