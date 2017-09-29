GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül bu sezon ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan tecrübeli oyuncunun tedavisi 2 hafta önce tamamlandı.

Tedavi sonrası takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Bu sezon maç oynamayan tecrübeli futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, ihtiyaç duyması halinde Gökhan'ı mücadelenin ikinci yarısı sahaya sürebilir. 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında görev alması halinde, siyah beyazlı formayı bu sezon ilk kez giymiş olacak. Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımda ayrı kalan Adriano'nun durumu ise netleşmedi.

Antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayıp oynayamayacağı, maç öncesi yapılacak son taktik antrenmanda kesinleşecek.