GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül takıma dönüyor. Tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacak.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül bu sezon ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan tecrübeli oyuncunun tedavisi 2 hafta önce tamamlandı.
Tedavi sonrası takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Bu sezon maç oynamayan tecrübeli futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, ihtiyaç duyması halinde Gökhan'ı mücadelenin ikinci yarısı sahaya sürebilir. 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında görev alması halinde, siyah beyazlı formayı bu sezon ilk kez giymiş olacak. Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımda ayrı kalan Adriano'nun durumu ise netleşmedi.
Antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayıp oynayamayacağı, maç öncesi yapılacak son taktik antrenmanda kesinleşecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:29
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 88
Yorum
En büyük FENER Hakemler tarafından en çok kollanan takım Bjk, ama hakemlerden en çok şikayetçi olan takım yine Bjk, 10 maçın 9'unda şeker verip 1 maç verme
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl volkan taliscaya küfür ederken azından okunuyordu her şey ama kimse çıkıp ceza ceza diye nareler atmadı adaletli olun biraz...
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ 2 gündür bir çırpınmalar var şekip zorluyorda boşuna zorluyor adalet terazisi kayan sizsiniz ...
GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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