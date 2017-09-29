DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS
9 MAÇTA 1 GALİBİYET
BEŞİKTAŞ -Trabzon derbisini yönetecek olan Fırat Aydınus, kariyerinde Beşiktaş'ın 32 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Siyah Beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Diğer maçlarda ise 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
1973 İstanbul doğumlu hakem ile bugüne kadar 48 maça çıkan Trabzonspor ise, 18 galibiyet, 16 beraberlik aldı, 14 kez de yenildi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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