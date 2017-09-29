 DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS

    DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS
    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak

    9 MAÇTA 1 GALİBİYET
    BEŞİKTAŞ -Trabzon derbisini yönetecek olan Fırat Aydınus, kariyerinde Beşiktaş'ın 32 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Siyah Beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Diğer maçlarda ise 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

    1973 İstanbul doğumlu hakem ile bugüne kadar 48 maça çıkan Trabzonspor ise, 18 galibiyet, 16 beraberlik aldı, 14 kez de yenildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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