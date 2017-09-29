 Biletler satışta sunuldu – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Biletler satışta sunuldu

    Biletler satışta sunuldu
    HAFTA sonunda oynanacak -Trabzonspor derbisinin biletleri satışa çıktı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 110 ila 315 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları ise 650-750 TL arasında değişiklik gösteriyor. Taraftarlar biletlere büyük ilgi gösteriyor.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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