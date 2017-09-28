UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
UEFA, Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlılar hakkında disiplin soruşturması açtı.
Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması açıldı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, G Grubu'nda iki takım arasında 26 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli olarak devam etmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:19
-
''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 9
Yorum
flyer Yuh bu nasıl sallama böyle. Sen rüyanda kamyon devirip hakemle maç verdik mi sanıyorsun. gerçeklere gel uyan artık şekip sabah oldu.
-
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 3
Yorum
dogan aferim uefa bari siz adil olun türkiyede adalet yok..
-
ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 18
Yorum
dogan ne boş konuşuyorsun sen.. senin sinsi başkanın da sponsor anlaşmasında fb salamdı mı? yaşın kac senin 9 falan mı?
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.