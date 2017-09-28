 UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK

    UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK

    UEFA, Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlılar hakkında disiplin soruşturması açtı.

    Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması açıldı.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, G Grubu'nda iki takım arasında 26 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi.

    Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli olarak devam etmişti.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:19
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