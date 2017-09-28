''TÜRK İNSANINA MİNNETTARIZ''

Siyah-beyazlı ekipte beşinci sezonunu geçiren Hutchinson, Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon ve Kanada Ticaret Müsteşarı Chris Wimmer, Kanada İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 2-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2. Kanada Eğitim Haftası etkinlikleri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'i 2-0 yenerek ikide iki yapan ve liderliğini sürdüren Beşiktaş'ın gruptan çıkacağına inandığını belirten Hutchinson, "Bizim için çok iyi bir başlangıç oldu. Bu durum, kendimize olan güvenimizi arttırdı. Geleceği çok fazla düşünmek istemiyoruz. Grupta oynayacağımız 4 karşılaşmada daha var. Maç maç bakıyoruz. Şu anki hedefimiz bir sonraki müsabaka." ifadelerini kullandı.

Eşiyle Türkiye'yi evleri gibi gördüklerini dile getiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "2013'ten bu yana Beşiktaş'ta forma giyiyorum. Bu süre zarfında burada geçirdiğim her an için mutlu oldum. Türkiye'de bir aile kurdum. İki çocuğum var. Eşim, üçüncü çocuğumuza da hamile. Eşim de Türkiye'de olmaktan çok memnun. Bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Türk insanına minnettarız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarı hakkında da görüşlerini aktaran Hutchinson, "Dünya'nın hiçbir ülkesinde böyle bir taraftar kitlesi yok. Ben ve takım arkadaşlarım onlardan çok memnunuz. Bize olağanüstü destek veriyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceğimiz takımlar bize karşı çok zorlanacak çünkü taraftarımız, yaptıkları tezahüratlarla onlara zor anlar yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.



SHANNON: "ATİBA'NIN TÜRK TOPLUMUNDA SAYGI GÖRMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Hutchinson'ın Türk toplumu tarafından saygı görmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Hutchinson'ın Türkiye'deki en ünlü Kanadalı olduğunu kaydeden Shannon, "Sporun çok büyük bir kültürel değişim aracı olduğuna inanıyoruz. Atiba, spor, kültür ve marka büyükelçimiz olarak bize destek veriyor. Atiba'nın Türk toplumunda saygı görmesi bizi mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Hutchinson, Ulric Shannon ve Chris Wimmer, giydikleri Beşiktaş formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.