TEMSA İLE NİKAH TAZELEDİ

Beşiktaş, TEMSA ile olan sponsorluk anlaşmasını uzattı. TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, toplantı sırasında Beşiktaş Sompo Japan'a da sponsor olmak istediklerini belirterek Başkan Orman'ı şaşırttı. Orman, "Bu bana sürpriz oldu. Beklemiyordum ama çok mutlu oldum. TEMSA ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah bizi Şampiyonlar Ligi finaline de götürürler. Tabii bu sene için demiyorum, genel olarak konuşuyorum" dedi.