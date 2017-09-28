TALİSCA İÇİN BONSERVİS ATAĞI

Leipzig maçında attığı golden sonra formasını öperek Beşiktaş'ta kalmak istediğini bir kez daha gösteren Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 7 maçta 5 gol attı. Talisca'nın bonservisini almak için Haziran 15'e kadar geçerli olmak için 18 milyon euro'luk teklif yapan yönetim ise bir hamle daha yaptı. Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta Lizbon'a giderek Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturacağı belirtildi.